Москва, 24 января, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации ведут наступление на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) по всей линии фронта. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Иван Шилов, ИА REGNUM Флаг ДНР

По его словам, российские военные наступают и в Запорожской области, и Запорожье, где идут активные боевые действия. Самое активное наступление российская армия ведёт на артемовском направлении.

«Также активизировалось наступление на угледарском направлении, в районе Авдеевки», — сказал Ян Гагин.

Советник врио главы ДНР добавил, что осталась единственная дорога, это Артемовск — Часов Яр, которая связывает бойцов ВСУ с тылом. Перекрыв эту дорогу, российские военные отрежут любую возможность войти и выйти из города.

«И традиционно нашему противнику войска предложат: «либо 200, либо плен», — уточнил Гагин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный корреспондент Александр Сладков рассказал, что ВС РФ идут в наступление сразу по нескольким направлениям в зоне СВО.

Читайте также: Военкор сообщил об успехах ВС РФ в зоне СВО