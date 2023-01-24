Брюссель, 24 января, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Генеральный директор МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Рафаэль Гросси заявил, что Россия является ключевой фигурой, когда ведется дискуссия о борьбе с распространением ядерного оружия.

Администрация президента России Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

«Я должен быть честным: когда речь идет о борьбе с распространением ядерного оружия, то Россия — серьезный игрок. Я должен сказать, что, когда речь идет об СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий. — Ред.], Россия всегда продвигала сделку вперед», — заявил Гросси 24 января в ходе выступления в Европарламенте в Брюсселе.

Ранее Гросси также в ходе выступления в Европейском парламенте пообещал предоставить отчет о наличии военной техники и вооружения на территории украинских атомных электростанций.