Москва, 24 января, 2023, 19:42 — ИА Регнум. В Кремле 24 января состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. На ней большое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности и, в частности, работе оперативного штаба.

Михаил Климентьев/ РИА Новости 24 января 2023. Президент РФ Владимир Путин и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (справа) во время встречи.

О том, чтобы начать обсуждение ситуации в области именно с этих важных вопросов, Путин заявил в самом начале встречи.

«Предлагаю всё-таки с обеспечения безопасности, помощи людям и с работы оперативного штаба под вашим руководством», — цитирует президента его пресс-служба.

Как отметил Гладков, «на сегодняшний день вопросы безопасности» — это то, что волнует жителей региона больше всего.

Напомним, с начала 2023 года территория Белгородской области неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. Губернатор региона продлил высокий (желтый) уровень террористической опасности до 20 января 2023 года. Вчера, 23 января, ПВО сбили ракету над селом Казинка (Валуйский городской округ, Белгородская область).