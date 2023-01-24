Минск, 24 января, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ №19 о весеннем призыве на срочную военную службу, а также службу в резерве. Об этом во вторник, 24 января, сообщает пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

В феврале и марте 2023 года планируется призвать на срочную военную службу мужчин, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, а также мужчин, не имеющим права на отсрочку.

Отмечается, что на службу в резерве также будут призваны граждане из числа студентов первого курса, получающих образование в области сельского хозяйства.

Ранее Лукашенко, как передавало агентство БелТа, пригрозил, что граждан Белоруссии, принимавших участие в деятельности незаконных вооруженных формирований, будут судить по законам военного времени.