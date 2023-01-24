Мелитополь, 24 января, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Киевский режим под руководством Владимира Зеленского экстренно собирает все возможные резервы для переброски на запорожское направление. Об этом 24 января заявил на канале «Соловьев Live» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Автор: РИА Новости/ РИА Новости Владимир Рогов

«Противостояние на запорожской линии боевого соприкосновения усилилось. Режим Зеленского перебрасывает укрепления и усиления из всего, что только может собрать», — сказал Рогов.

Он добавил, что часть сил для переброски в Запорожскую область собирают в том числе с направления на ДНР.

Напомним, ранее Рогов сообщил, что потери ВСУ на запорожском направлении выросли до потерь возле Артёмовска, и Киев ищет возможности, чтобы предотвратить прорыв запорожского фронта.