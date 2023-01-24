Херсон, 24 января, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Власти киевского режима никак не заботятся о жителях, оставшихся в Херсоне после ухода российских военных. Гражданам не хватает ни продуктов питания, ни медикаментов. Люди вынуждены выживать как могут. Об этом 24 января заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Валерий Шарифулин/ Источник: POOL/ РИА Владимир Сальдо

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«Что касается мирного населения, то оккупационные власти не предпринимают достаточных мер для его обеспечения продуктами питания, медикаментами и всем прочим», ― подчеркнул в беседе с ТАСС глава Херсонской области.

По его словам, «какую-то помощь населению ещё оказывают коммунальные службы, ремонтирующие повреждения». При этом местные власти «занимаются исключительно пропагандой и самопиаром, а также «пилят» выделяемые бюджеты».

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующему объединённой группировкой российских войск в зоне проведения СВО Сергею Суровикину начать отвод российских войск из Херсона для организации обороны по рубежу Днепра. Суровикин пояснил, что данный манёвр позволит сохранить боеспособность группы войск и жизни российских военнослужащих.

В тот же день все мирные жители, желавшие выехать из Херсона, смогли покинуть город и прилегающие населённые пункты. Всего более 115 тысяч человек.