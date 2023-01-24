Москва, 24 января, 2023, 19:25 — ИА Регнум. 77-летний советский и российский кинорежиссер Никита Михалков сообщил, что выписан из городской больницы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Михалков

«Дорогие мои друзья… Уверен, что очень во многом, кроме огромного труда врачей и всех тех, кто бы рядом, ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой <…>», — написал режиссер в своем Telegram-канале «Бесогон».

Также Никита Михалков отметил, что ему потребуется некоторое время, чтобы полностью пройти восстановлению и реабилитацию.

Режиссер был госпитализирован в столичную ГКБ №67 5 января. Позднее у Михалкова была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, на фоне которой развился интоксикационный синдром.