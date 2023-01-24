Вашингтон, 24 января, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден потребовал от властей более решительных действий на фоне вооруженного насилия и случаев массовой стрельбы в стране. Об этом говорится в опубликованном главой США заявлении.

Joebiden.com Джо Байден

«Бедствие вооруженного насилия в Америке требует более решительных действий», — говорится в сообщении.

Джо Байден уточнил, что ждет дальнейших деталей этих случаев стрельбы.

Кроме того, американский президент призвал Конгресс ускорить процедуру введения запрета на штурмовое оружие для защиты граждан дома, в школах и на рабочих местах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зафиксированы несколько случаев массовой стрельбы в Калифорнии. Так, 23 января тела четырёх человек были обнаружены на ферме, а 21 января 72-летний мужчина застрелил десять человек, праздновавших Новый год по китайскому календарю, в танцевальном зале в Монтерей-парке.