Амстердам, 24 января, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Сожжение Корана в Гааге является свободой самовыражения, хотя это был провокационный и оскорбительный поступок. Об этом 24 января заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра в эфире Нидерландской телерадиовещательной корпорации.

CLEMENS BILAN /EPA/TASS Вопке Хукстра

Он добавил, что считает подобную свободу мнения важной ценностью, несмотря на всю её провокационную составляющую.

«И эта свобода относится в том числе и к неприятным мнениям», — сказал Хукстра.

Напомним, 22 января лидер антиисламского движения «Пегида» Эдвин Вагенсвельд порвал и сжёг Коран перед зданием парламента Нидерландов. Ранее датско-шведский правый экстремист Расмус Палудан провёл аналогичную акцию перед посольством Турции в Стокгольме. Анкара резко отреагировала на это.