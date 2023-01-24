Брюссель, 24 января, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Бельгия озабочена созданием зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Этот вопрос обсудила 24 января в ходе встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.

Павел Бедняков/ РИА Новости Рафаэль Гросси

По итогам встречи она написала в своем Twitter, что встреча с Гросси была «посвящена усилиям МАГАТЭ по обеспечению безопасности вокруг Запорожской АЭС». Кроме того, речь шла и о переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Были обсуждены также вопросы ядерной медицины и «борьбы с раком, в первую очередь в Африке», отметила глава бельгийского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 20 января в эфире телеканала Fox News Рафаэль Гроссии заявил о необходимости срочно создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС. Он отметил, что с развитием конфликта ситуация в этом районе накаляется, поэтому «сейчас как никогда важно и крайне необходимо принятие некоторых промежуточных мер по защите ядерного объекта».