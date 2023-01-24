Лакхнау, Индия, 24 января, 2023, 19:14 — ИА Регнум. В индийском городе Лакхнау обрушился жилой пятиэтажный дом. Об этом 24 января сообщает газета The Times of India.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Отмечается, что в результате обрушения многоэтажного дома погибли как минимум три человека. На месте ЧП работают сотрудники полиции, пожарной бригады и службы экстренного реагирования.

Спасательные службы продолжают разбирать завалы, так как под обломками обрушившегося здания могут находиться люди.