Вашингтон, 24 января, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Администрация американского президента Джо Байдена склоняется к решению об отправке Киеву танков Abrams M1, пишет газета The Wall Street Journal.

The U.S. Army M1 Abrams ВС США

Отправка Киеву «значительного» числа танков Abrams M1, как пишет американская газета, может привести к углублению дипломатического соглашения с Германией. Согласно этой договоренности, Берлин передаст Украине свои танки Leopard 2, а также разрешит другим странам совершить отправку немецких танков.

«Объявление о поставках может быть сделано на этой неделе», — пишет The Wall Street Journal.

Ранее в эфире телеканала Sky News Arabia рассказали об отправке десяти танков Abrams.