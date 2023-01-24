Москва, 24 января, 2023, 19:00 — ИА Регнум. «Газпромбанк» прекратит трансграничные переводы в американской валюте. С 27 января в ступит в силу решение об этом, принятое кредитной организацией из-за объявленных ранее односторонних решений американских финансовых институтов. Об этом сообщает 24 января пресс-служба банка.

Газпромбанк Газпромбанк принял участие в совещании по вопросам газификации на Сахалине

В частности, сообщается о том, что будет прекращено обслуживание корреспондентских счетов «Газпромбанка» в долларах США в таких банках, как JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon.

В пресс-службе Газпромбанка попросили своих клиентов не использовать «Газпромбанк» для трансграничных переводов в долларах США, начиная с 27 января.

При этом отмечается, что «Газпромбанк» продолжит обслуживание депозитов и счетов в долларах США, а также трансграничные переводы в других валютах». Также в кредитной организации пообещали выполнять все обязательства перед клиентами в полном объеме. Это касается всех валют, а также физических и юридических лиц, которые смогут иметь «непрерывный доступ к своим денежным средствам и сервисам».

Напомним, в мае 2022 года США ввели санкции против 27 руководителей «Газпромбанка». При этом было отмечено, что речь не идет о полном блокировании операций «Газпромбанка» и замораживании его активов, а являются шагами «по систематическому и методичному отрезанию России от мировой финансовой и экономической системы».