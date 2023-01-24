Москва, 24 января, 2023, 18:51 — ИА Регнум. В России необходимо запретить негативные публикации о членах частных военных компаний. С такой инициативой выступил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

В письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину, которое опубликовано в телеграм-канале «Пресс-служба Пригожина», предприниматель отмечает, что за подобными действиями должно следовать наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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«Прошу вас в срочном порядке проработать внесение в Уголовный кодекс Российской Федерации статьи 280.5 «О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осуждённых«», — указано в письме.

Пригожин указал на то, что некоторые блогеры, ряд СМИ и телеграм-каналов целенаправленно публикуют негативную информацию об участвующих в СВО добровольцах, в том числе бывших осуждённых, «выставляя защитников России в неприглядном свете, представляя их злодеями и преступниками». Основатель ЧВК подчёркивает, что «подобную практику необходимо жёстко пресечь».

В этой связи Пригожин призвал запретить публичные действия, направленные на дискредитацию добровольцев и бывших заключённых из их числа, а также запретить распространение информации об их прошлых правонарушениях и любую критику участников специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что не связанные с военным делом люди не имеют права учить бойцов в зоне спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации на Украине, сколько раз им бриться и «какими духами встречать вышестоящее начальство». По его словам, подобного рода указаниями «кучка клоунов» пытается поучать изнурённых тяжёлым военным трудом участников спецоперации.

Он считает необходимым «принять законодательное ограничение и суровейшее наказание с тюремным сроком до 50 лет за гламуризацию армии».

Напомним, ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев (КПРФ) раскритиковал «нестриженых и небритых» военных.