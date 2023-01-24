Москва, 24 января, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) по итогам встречи с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 24 января огласил результаты первоначальных переговоров между сторонами.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

«<…> Ключевой была тема необходимости возврата российских клубов и сборных в международные соревнования. Стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить контракты», — говорится в официальном заявлении пресс-службы РФС.

Также отмечается, что следующая встреча Российского футбольного союза и Союза европейских футбольных ассоциаций состоится в феврале 2023 года.

Стоит напомнить, что в декабре 2022 года РФС прорабатывал план, а также создал специальную рабочую группу по переходу России в Азиатскую конфедерацию футбола.