Прага, 24 января, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Чехия не хочет отказываться от немецких танков Leopard 2 в пользу Украины. Об этом 24 января агентству DPA заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

President Of Ukraine Премьер-министр Чехии Петр Фиала

Германия пообещала передать Чехии танки Leopard 2 в рамках «кругового обмена», который подразумевает, что страны Восточной Европы поставляют киевскому режиму технику советского производства, а взамен получают немецкое вооружение.

Премьер-министр Чехии подчеркнул после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, что в настоящее время невозможно отправить в Киев танки Leopard 2, поскольку они нужны для обеспечения безопасности государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны Чехии опровергли сообщения о готовности передать Киеву немецкие танки Leopard 2.