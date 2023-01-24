Байконур, Казахстан, 24 января, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Космический корабль «Прогресс МС-25» доставлен на космодром Байконур. Его будут готовить для запуска к МКС. Об этом сообщили 24 января в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Григорий Сысоев/РИА Новости Космодром «Байконур»

В сообщении говорится, что «эшелон с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-25» прибыл на Байконур.

На космодроме до этого находились три грузовых корабля. В соответствии с графиком их запуска 9 февраля к МЧС отправится корабль «Прогресс-22».

Ранее в Роскосмосе сообщили, что 20 февраля будет осуществлён запуск резервного космического корабля «Союз МС-23». Он будет совершен в беспилотном режиме. А корабль «Союз МС-22» будет спускаться на Землю без экипажа.