Тбилиси, 24 января, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Заявление временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова о том, что украинских граждан придётся эвакуировать, в случае возобновления прямых авиарейсов в Россию, является очередной спекуляцией. Об этом 24 января заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Он отметил, что авиаперевозки не повлияют на количество граждан РФ в Грузии. Политик также напомнил, что жителей республики в прошлом году уже трижды пытались пугать, преувеличивая число приезжающих русских.

«Мы прошли уже три спекулятивные кампании по этому поводу. Одна была в марте, вторая — во время летнего сезона, а третья — после объявления [в России] мобилизации. И мы доказали, что все три были чистой спекуляцией… Конечно, сегодняшнее заявление Касьянова тоже позорная спекуляция», — сказал Кобахидзе.

Лидер «Мечты» подчеркнул, что каждый раз не было никаких реальных угроз. Он добавил, что риски для безопасности возникли бы, если бы Тбилиси поддался давлению и передал киевскому режиму ракетные комплексы «Бук». В этом случае Грузия стала участником конфликта, тогда бы действительно потребовалась эвакуация из страны граждан Украины.

Напомним, Кобахидзе и другие политики из «Грузинской мечты» неоднократно заявляли, что Грузию пытаются втянуть в конфликт с Украиной.