В Грузии обвинили главу посольства Украины в «позорной спекуляции»
Тбилиси, 24 января, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Заявление временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова о том, что украинских граждан придётся эвакуировать, в случае возобновления прямых авиарейсов в Россию, является очередной спекуляцией. Об этом 24 января заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
Он отметил, что авиаперевозки не повлияют на количество граждан РФ в Грузии. Политик также напомнил, что жителей республики в прошлом году уже трижды пытались пугать, преувеличивая число приезжающих русских.
«Мы прошли уже три спекулятивные кампании по этому поводу. Одна была в марте, вторая — во время летнего сезона, а третья — после объявления [в России] мобилизации. И мы доказали, что все три были чистой спекуляцией… Конечно, сегодняшнее заявление Касьянова тоже позорная спекуляция», — сказал Кобахидзе.
Лидер «Мечты» подчеркнул, что каждый раз не было никаких реальных угроз. Он добавил, что риски для безопасности возникли бы, если бы Тбилиси поддался давлению и передал киевскому режиму ракетные комплексы «Бук». В этом случае Грузия стала участником конфликта, тогда бы действительно потребовалась эвакуация из страны граждан Украины.
Напомним, Кобахидзе и другие политики из «Грузинской мечты» неоднократно заявляли, что Грузию пытаются втянуть в конфликт с Украиной.