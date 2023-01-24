Магас, 24 января, 2023, 18:30 — ИА Регнум. В Республике Ингушетия начал свою работу Фонд развития промышленности. Он будет предоставлять займы предприятиям на льготных условиях, чтобы помочь реализовать промышленный потенциал субъекта. Глава региона Махмуд-Али Калиматов обозначил приоритетные направления работы фонда.

Pravitelstvori.ru Махмуд-Али Калиматов

Министр промышленности и цифрового развития Ингушетии Бадма Дорджиев сообщил главе республики Махмуду-Али Калиматову о начале работы регионального фонда развития промышленности. Как уточнил руководитель ведомства, фонд был учрежден минпромсвязи Ингушетии. Фонд будет осуществлять выдачу займов организациям, задействованным в промышленности внутри региона, на льготных условиях. Данная мера призвана поддержать субъекты промышленной деятельности и способствовать развитию их проектов — как уже реализующихся, так и перспективных.

Дорджиев уточнил, что еще в 2021 году Ингушетия подала заявку на участие в программе единой региональной субсидии. Соответствующий механизм предполагает финансовое стимулирование промышленности региона на основе принципов софинансирования из федерального бюджета. Ингушетия, по словам министра, располагает богатым промышленным потенциалом. Если представители сферы промышленности получат поддержку, в которой нуждаются, он может получить активное развитие. Федеральные власти приняли во внимание запрос из субъекта, и республика получила 76 миллионов рублей на эти цели. Данная сумма была дополнена 4 миллионами рублей из регионального бюджета. Из этих средств был сформирован Фонд развития промышленности, и промышленные предприятия, работающие в республике, могут обратиться туда с заявкой на предоставление им займов и грантов, которые они смогут направить на реализацию своих проектов.

Как обратил внимание Дорджиев, благодаря Фонду развития промышленности у республиканских предприятий появилась возможность для реализации своих инвестпроектов в рамках программ совместных займов. Организация оказывает поддержку в размере половины стоимости реализации инвестпроекта. Поддержка таких проектов, по словам министра, будет производиться путем предоставления займов по льготным ставкам, которые составят 1-3% годовых. В рамках программ финансирования фонда можно получить до 50 миллионов рублей на каждого заявителя сроком до пяти лет.

Глава региона Махмуд-Али Калиматов отметил, что для Ингушетии развитие современных производств является приоритетом, а значит, фонд был создан очень своевременно.

«Теперь важно соблюдать заявленные условия. При выдаче займов фонду необходимо отдавать предпочтение проектам, направленным на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств и производство экспортоориентированной высокотехнологичной продукции», — по итогам встречи заявил Калиматов.

Республика ориентируется на импортозамещение и технологическое развитие в рамках курса, заданного президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер неоднократно говорил, что в России следует не только импортозамещать зарубежную продукцию, но и создавать товары и сервисы мирового стандарта. Производство, по его словам, должно быть конкурентоспособным и находиться на шаг впереди.