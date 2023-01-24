Прага, 24 января, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Против технологического сектора России Европейскому союзу необходимо ввести дополнительные санкции. С таким призывом выступил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

CLEMENS BILAN Кредит: EPA/ TASS Ян Липавский

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Он пояснил в беседе с Reuters, что это нужно для ограничения возможности Москвы производить оружие и ракеты, которая она использует в конфликте на Украине. Такое предложение прозвучало после того, как днём ранее министры иностранных дел стран — членов ЕС согласились выделить ещё 500 миллионов евро (542 миллиона долларов) на военную помощь Украине, а также обсудили дополнительные санкции против России.

«Нам нужно искать новые и креативные способы того, как усилить наши санкции… как уменьшить способность (России) производить оружие, ракеты, используемые для обстрела критической инфраструктуры Украины», ― указал Липавский.

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Глава внешнеполитического ведомства считает, что Украину нужно вооружать, чтобы дать возможность стране защитить себя и положить конец конфликту. Он также выразил надежду на то, что Германия по крайней мере разрешит другим странам экспортировать танки Leopard киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел киевского режима Дмитрий Кулеба призвал как можно скорее ввести в действие против России десятый санкционный пакет ЕС. Киевский чиновник считает необходимым введение «сокрушительных» санкций против российской индустрии ракет и беспилотников. По его словам, подобные санкции «убьют» возможность создания Россией нового оружия и позволят Украине добиться долгосрочной стратегической цели сдерживания российских ракетных ударов.