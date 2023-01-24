Анкара, 24 января, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Вопрос вступления Финляндии и Швеции в НАТО отложен на неопределенный срок. С требованием об этом выступила Турция.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция и НАТО

«По нашему требованию трехсторонний механизм между Турцией, Швецией и Финляндией был отменен на неопределенный срок», — цитирует РИА Новости свой источник в дипломатических кругах.

Напомним, такому решению предшествовал инцидент в Швеции с сожжением Корана у здания посольства Турции в Стокгольме. Этот акт совершил 21 января руководитель датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. Отмечалось также, что он получил разрешение от полиции на сожжение Корана.

В ответ на эту провокацию турецкий президент Тайип Эрдоган заявил 23 января, что шведские власти, допустившие сожжение Корана перед посольством Турции, могут не ждать, что Анкара поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО.