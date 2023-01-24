Киев, 24 января, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Украинские СМИ 24 января сообщили о возможной скорой отставке премьер-министра страны Дениса Шмыгаля на фоне серии отставок и изменения кадровой политики президента Владимира Зеленского.

Стрингер/РИА Новости Денис Шмыгаль

«В кабмине Лозинский [заместитель министра развития общин. — Ред.] считал доверенным лицом Шмыгаля. А потому это дело будет использовано для удара по премьеру <…>», — говорится в сообщении интернет-издания «Страна».

Ранее сообщалось, что заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку после скандала с закупками продуктов для украинских военных.