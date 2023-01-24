Москва, 24 января, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Киевские боевики в последние несколько дней пытались провести разведку боем и перегруппировать войска в районе Угледара. Однако предпринятые попытки ВСУ не увенчались успехом, сообщает RT.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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Так, сорвать начало обжатия Угледара российскими войсками на севере рядом с Водяным и на юге возле Павловки и Пречистовки военные киевского режима пытались 22 января. После второй попытки провести разведку боем на лёгких БТР М113 и небронированных пикапах подразделения ВСУ приняли решение отойти и перегруппироваться для ремонта техники и пополнения боекомплекта.

ВС России с помощью беспилотника обнаружили противника в районе Золотой Нивы и Пречистовки и нанесли удары из артиллерии по скоплениям ВСУ. В результате подразделения киевских боевиков потеряли не меньше 200 человек убитыми и ранеными.

Кроме того, российским военным удалось обнаружить позиции орудий M777, которые включились в контрбатарейную борьбу после артиллерийских ударов российской армии по силам ВСУ. Затем по орудиям киевского режима, расположенным в селе Максимовка, примерно в 20 км к северо-западу от Угледара, были применены барражирующие боеприпасы «Ланцет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил об успехах российских военных на угледарском направлении в районе населённого пункта Великая Новосёловка.