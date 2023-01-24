Белград, 24 января, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Власти Сербии продолжают игнорировать санкционную политику Запада в отношении Российской Федерации, тем самым создавая расхождение своей внешней политики с политикой Европейского союза. Об этом говорится в докладе Европейского парламента за авторством евродепутата из Словакии Владимир Билчика.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

«<…> Вызывает сожаление то, что Сербия последовательно не согласовывается с ограничительными мерами ЕС против России, а также близкие отношения Сербии с Россией», — говорится в докладе.

Также в докладе напомнили, что сербские власти выступили за исключение Российской Федерации из Совета по правам человека.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич в интервью изданию Bloomberg заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины и считает территории Крыма и Донбасса ее частями.