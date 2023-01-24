Вашингтон, 24 января, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден готов передать киевскому режиму десять танков Abrams, сообщает телеканал Sky News Arabia.

Sputnik/РИА Новости Танк M1 Abrams

Телеканал уточняет, что решение администрации Байдена направлено на то, чтобы повлиять на Германию, которая пока не может дать разрешение на поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Leopard 2. Источник в Пентагоне сообщил Sky News Arabia, что Берлину нужно перестать «упрямиться и передать танки Украине», так как киевский режим нуждается в 500 танках.

Ранее американский телеканал ABC сообщил, что 12 стран согласились передать Киеву около 100 немецких танков Leopard, однако немецкое правительство ещё должно дать на это свое разрешение.

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