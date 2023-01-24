Лондон, 24 января, 2023, 18:11 — ИА Регнум. В британской королевской семье ожидается пополнение. Ребенка ждет принцесса Евгения Йоркская. Она станет матерью уже во второй раз, о чем сама сообщила на своей странице в соцсети.

DPA/TASS Принцесса Евгения Йоркская

«Мы рады поделиться [новостью] о том, что этим летом в нашей семье будет пополнение», — написала принцесса

Напомним, Евгения Йоркская является младшей дочерью принца Эндрю и его бывшей супруги Сары Фергюсон. Два года назад она стала матерью, родив сына в феврале 2021 года от своего мужа Джека Бруксбэнка — в прошлом торговца вином. Мальчика назвали Августом Филипом Хоуком.

У принца Эндрю, который приходится младшим братом королю Карлу III, есть ещё внучка от его старшей дочери принцессы Беатрис.

Напомним, в сентябре 2022 года король Великобритании Карл III (бывший принц Чарльз) даровал своему старшему сыну Уильяму и невестке Кейт титулы принца и принцессы Уэльских.