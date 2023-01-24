МВД РФ приняло ходатайство журналиста из Франции Боке о признании беженцем
МВД РФ приняло ходатайство работавшего в Донбассе журналиста из Франции Боке о признании беженцем
Москва, 24 января, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Ходатайство журналиста из Франции Адриана Боке, который работал в Донбассе, о признании его беженцем, приняло МВД России. Об этом 24 января сообщает «МВД Медиа» в своём телеграм-канале.
Отмечается, что ранее журналист из Франции Боке обратился миграционное подразделение ГУ МВД РФ по городу Москве.
«В Москве сотрудниками миграционного подразделения столичной полиции принято ходатайство французского журналиста Адриана Боке о признании его беженцем на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Также указывается, что такое решение должно быть принято на базе законодательства РФ, учитывая информацию о преследованиях журналиста за его активную пророссийскую позицию.
Кроме того, отмечается, что ранее Боке направили разъяснения о порядке урегулирования правового положения на российской территории, которые он запросил.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в гибели мирных жителей Украины виновато украинское руководство, российские военные не наносят ударов по гражданской инфраструктуре.