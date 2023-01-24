Москва, 24 января, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Ходатайство журналиста из Франции Адриана Боке, который работал в Донбассе, о признании его беженцем, приняло МВД России. Об этом 24 января сообщает «МВД Медиа» в своём телеграм-канале.

Нина Зотина/РИА Новости Адриан Боке

Отмечается, что ранее журналист из Франции Боке обратился миграционное подразделение ГУ МВД РФ по городу Москве.

«В Москве сотрудниками миграционного подразделения столичной полиции принято ходатайство французского журналиста Адриана Боке о признании его беженцем на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Также указывается, что такое решение должно быть принято на базе законодательства РФ, учитывая информацию о преследованиях журналиста за его активную пророссийскую позицию.

Кроме того, отмечается, что ранее Боке направили разъяснения о порядке урегулирования правового положения на российской территории, которые он запросил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в гибели мирных жителей Украины виновато украинское руководство, российские военные не наносят ударов по гражданской инфраструктуре.