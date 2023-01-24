Астана, 24 января, 2023, 17:55 — ИА Регнум. В ближайшие годы товарооборот Казахстана с Россией может вырасти до $30 млрд. Такой прогноз сделал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на основании показателей за 2022 год. Так, по данным за 11 месяцев 2022 года, товарооборот между странами составил $24 млрд. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 7%.

Дмитрий Астахов/ РИА Новости Председатель Совета глав правительств СНГ, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. (на первом плане)

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Казахстана по итогам встречи Смаилова с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым.

«Алихан Смаилов отметил, что одной из первоочередных задач в рамках дальнейшего развития сотрудничества между Казахстаном и Россией является наращивание объемов взаимной торговли. <…> По словам премьер-министра, при таких темпах вполне реалистично достичь отметки в $30 млрд уже в ближайшие годы», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце 2022 года посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов сообщил о том, что Казахстан планирует увеличить годовой товарооборот с Азербайджаном до $1 млрд. По итогам 2021 года товарооборот между странами составлял $332 млн.