Лос-Анджелес, США, 24 января, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Кандидатов на получение 95-й премии «Оскар» во всех номинациях назвала Американская академия кинематографических искусств и наук. Они были оглашены 24 января артисткой Эллисон Уильямс, а также актером и музыкантом Ризом Ахмедом в трансляции, доступной на YouTube-канале премии.

Иван Шилов ИА REGNUM Оскар

Претендентами в номинации «Лучший фильм года» стали кинокартины: «Аватар: Путь воды» режиссёра Джеймса Кэмерона, «Банши Иншерина» Мартина Макдонаха, «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински, «Треугольник печали» Рубена Эстлунда, «Говорят женщины» Сары Полли, «На Западном фронте без перемен» Эдварда Бергера и «Элвис» База Лурмана.

Также за звание лучшего режиссёра поборются: Мартин Макдонах («Банши Инишерина»), Стивен Спилберг («Фабельманы»), Дэниел Шайнерт и ДэнКван («Всё везде и сразу»), Тодд Филд («Тар») и Рубен Эстлунд («Треугольник печали»).

При этом претендентами в номинации «Лучшая женская роль» стали: Андреа Райзборо («Ради Лесли»), Мишель Йео («Всё везде и сразу»), Кейт Бланшетт («Тар»), Ана де Армас («Блондинка») и Мишель Уильямс («Фабельманы»).

Кроме того, за звание лучшего актёра года будут бороться: Пол Мескал («Солнце моё»), Остин Батлер («Элвис»), Билл Найи («Жить»), Колин Фаррелл («Банши Инишерина») и Брендан Фрейзер («Кит»).

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января стало известно, что кино «Навальный» американского производства может получить премию «Оскар» как лучший полнометражный документальный фильм.