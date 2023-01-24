Москва, 24 января, 2023, 17:38 — ИА Регнум. В Москве 24 января состоялась встреча заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина с послом Египта Назихом Нагари. В ходе встречи, состоявшейся по инициативе египетской стороны, поднимались вопросы Украины, урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Сергей Вершинин

«Особый акцент был сделан на развитие ситуации на Украине, а также проблематике урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и Африканском континенте», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что замглавы МИД РФ и посол Египта в Москве обменялись мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия в рамках ООН и на других международных площадках.

Ранее сообщалось, что 10 января 2023 года заместитель главы МИД России Михаил Богданов и посол Египта в Москве Назих Нагари обсудили вопросы подготовки к саммиту Россия — Африка, который запланирован на конец июля 2023 года. Он будет проведен в Санкт-Петербурге.