Берлин, 24 января, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Экспорт Германии в Россию за 2022 год резко упал до уровня 2003 года. Об этом 24 января сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчет комитета германской экономики.

Bernd Wüstneck/globallookpress.com Немецкие машины

По информации источника, германский экспорт упал до 14,6 миллиарда евро и достиг минимума за последние 19 лет. При этом импорт из Российской Федерации в 2022 году вырос на 11%, до 37 миллиардов евро. Отмечается, что это связано с завышенными ценами на российские нефть и газ.

«Перспективы экспортного бизнеса с Россией остаются мрачными», — цитирует Reuters директора Восточного комитета германской экономики Михаэля Хармса.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки планируют ввести ограничения на российские продукты нефтепереработки.