Москва, 24 января, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Заслуги музыканта Юрия Башмета в развитии отечественной культуры и искусства отмечены почётной грамотой президента России. Соответствующее распоряжение о поощрение за подписью главы государства Владимира Путина опубликовано 24 января на портале правовой информации.

Евгений Биятов/РИА Новости Юрий Башмет

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«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить почётной грамотой президента РФ Юрия Башмета ― художественного руководителя федерального государственного учреждения культуры «Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»», ― указано в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января выдающийся музыкант и дирижёр Юрий Башмет отмечает своё 70-летие. Поздравительные телеграммы по этому случаю маэстро направили президент России Владимир Путин и председатель правительства России Михаил Мишустин.

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Российский лидер отметил «поистине уникальный талант педагога и организатора», добавив, что Башмет внёс «деятельный вклад в реализацию востребованных просветительских, благотворительных проектов».

Напомним, творчество Юрия Башмета было отмечено многими званиями и наградами. Так, в 2022 году за особые трудовые заслуги перед государством и народ он был удостоен звания Герой труда Российской Федерации. Ранее награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, а также орденом Почёта и орденом Дружбы.