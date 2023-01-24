Учалы, Башкирия, 24 января, 2023, 17:30 — ИА Регнум. На Учалинском подземном руднике в Башкирии сделан плановый ремонт армировки ствола шахты «Скиповая», по которому выдают руду и породу на поверхность. Как сообщает пресс-служба Уральской горно-металлургической компании, работы провели на нижнем ярусе в отметке 550 м, или, как его еще называют, ярусе втулок, где происходит фиксация канатов гибкой армировки ствола. По проводниковым канатам в стволе перемещаются подъемные сосуды — скипы.

Пресс-служба УГМК Ствол шахты «Скиповая» Учалинского подземного рудника УГМК

«Ярус втулок необходим для надежной фиксации проводниковых канатов, чтобы они были натянуты как струна, — пояснил главный механик Учалинского подземного рудника Александр Сиражитдинов. — При деформации яруса втулок у проводниковых канатов начинаются отклонения, появляются риски повреждения направляющих вкладышей скипа, а также жестких проводников, что влечет за собой ремонтные работы и простой ствола. Поэтому ствол регулярно подвергается тщательному осмотру и, по необходимости, ремонту не реже одного раза в год».

Руководством и специалистами Учалинского подземного рудника был разработан проект организации работ по ремонту армировки. Работы выполнены силами ремонтного и технологического персонала подземного участка эксплуатации и ремонта стационарного оборудования №10 под контролем службы главного механика рудника. За четверо суток непрерывного графика рабочие полностью заменили металлоконструкцию яруса втулок. Свой вклад в замену армировки внесли и работники ремонтно-механического цеха, изготовившие «стульчики» под расстрельные и промежуточные балки, а также втулочные фиксаторы.

Во время проведения ремонтных работ ствол шахты «Скиповая» не эксплуатировался, выдача руды и породы осуществлялась только по транспортному наклонному съезду автосамосвалами. После завершения ремонта ствол вернулся к прежнему режиму работы с плановой производительностью.