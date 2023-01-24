Вашингтон, 24 января, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Неготовность США поставить боевикам ВСУ оружие для организации полномасштабного наступления на российский Крым стала причиной недовольства главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 24 января написала обозреватель Лаура Келли в своей статье для американского издания Hill.

EPA/JIM LO SCALZO/ТАСС Владимир Зеленский

«Президент [США Джо] Байден и другие высокопоставленные американские чиновники воздерживаются от публичного принятия обязательств по оказанию помощи Украине в захвате Крыма», — говорится в публикации.

Также Келли отметила, что Вашингтон не отправляет украинским боевикам оружие дальнего радиуса действия, что стало причиной недовольства главы режима Киев Зеленского, который считает, что ВСУ нужно более серьезное оружие, так как это, по его убеждению, позволит киевским нацистам начать наступление на Крым.

При этом обозреватель уточняет, что Белый дом ведёт себя в этом вопросе нерешительно из-за страха перед эскалацией конфликта с Россией и, помимо этого, сомневается в военных возможностях ВСУ.

«Американские оборонные ведомства считают невыполнимыми планы президента Владимира Зеленского захватить Крым военным путем», — заключила журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-кандидат в Конгресс от штата Флорида Чак Каллесто написал, что американским властям нужно отправить главе киевского режима Владимиру Зеленскому счёт вместо танков производства США.