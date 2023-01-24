Будапешт, 24 января, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Будапешт, Бухарест, София и Белград обратились в Еврокомиссию с просьбой срочно выделить средства на расширение газовой инфраструктуры, чтобы нарастить объёмы поставки природного газа из Азербайджана. Об этом 24 января сообщил на пресс-конференции глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Максим Блинов/РИА Новости Петер Сийярто

Он выступил после совещания с прибывшим в Будапешт министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

«Мы вместе с болгарами, румынами и словаками обратились к Еврокомиссии, чтобы она в приоритетном порядке занялась этим вопросом и оказала финансовую поддержку», — сказал Сийярто.

Глава МИД Венгрии отметил, что данный вопрос касается энергобезопасности стран южной и центральной Европы.

Напомним, газопровод Южный газотранспортный коридор (ЮГК), по которому Азербайджан поставляет газ в Европу, проходит через Грузию, Турцию, Грецию, Албанию и Италию. Далее газ распределяется по другим сетям. Пропускная способность ЮГК составляет около 10 млрд кубометров, но Баку планирует удвоить этот показатель.