Киев, 24 января, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Президент Финляндии Саули Ниинистё прибыл с визитом на Украину. Об этом 24 января сообщается в телеграм-канале офиса лидера киевского преступного режима Владимира Зеленского.

IMAGO/Lehtikuva/ТАСС Президент Финляндии Саули Ниинисте

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«Приветствую на Украине президента Финляндии Саули Ниинистё», ― сказал при встрече с финским коллегой Зеленский.

Лидер киевского режима также добавил, что Украина ценит поддержку Финляндии и финского народа.

На видео, опубликованном в телеграм-канале, Зеленский встречает Ниинистё в резиденции, долго жмёт ему руку при встрече, также на кадрах запечатлены приветствия с другими киевскими политиками и общение двух лидеров тет-а-тет за круглым столом.

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Других подробностей пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Финляндии Саули Ниинистё призвал режим Зеленского не рассчитывать на большое количество танков Leopard, если Хельсинки всё-таки примет участие в поставках боевых машин Киеву.