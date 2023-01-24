Москва, 24 января, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Почти шесть тысяч человек пострадали за 2022 год в России в результате пожаров в жилых домах, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Уточняется, что за год в стране зафиксировано свыше 112 тысяч пожаров в жилых домах. Спасти удалось 25 тысяч человек.

«Одной из основных причин пожаров в быту становится неправильная эксплуатация электрического оборудования», — уточнили в ведомстве.