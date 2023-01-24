Донецк, 24 января, 2023, 17:15 — ИА Регнум. В результате обстрела киевскими боевиками посёлка Александровка в Петровском районе Донецка погиб мирный житель. Об этом 24 января сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

Валентин Спринчак/ТАСС Последствия обстрела поселка Александровка

«ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) убили мирного жителя при обстреле посёлка Александровка в Петровском районе Донецка», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины совершили артиллерийский обстрел посёлка Александровка в ДНР.