Будапешт, 24 января, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Представительство Азербайджана поделилось планами о двукратном увеличении количества поставляемого газа в Европу к 2027 году.

Владимир Вяткин/РИА Новости Сварка газопровода в окрестностях Баку

«Мы приветствуем и уважаем пожелание Азербайджана к 2027 году удвоить мощности трубопроводов, по которым он может поставлять газ сюда, в Европу», — заявил глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после переговоров с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым 24 января.

Ранее посол Алжира в Риме Абделькрим Туария предложил создать в Италии газовый хаб, через который в Европу будет поставляться алжирский газ.

В понедельник, 23 января, Петер Сийярто в беседе с журналистами подтвердил намерение Будапешта сократить санкционный список граждан Российской Федерации.