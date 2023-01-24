Москва, 24 января, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин объявил благодарность ректору Московского политехнического университета Владимиру Миклушевскому. Распоряжение об этом подписано 24 января 2023 года и размещено на официальном портале правовой информации.

Александр Вильф/РИА Новости Владимир Миклушевский

Как следует из распоряжения, ректор удостоился благодарности главы государства за заслуги в научно-педагогической деятельности, а также за подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.

В документе также сказано о благодарности президента РФ, которой удостоены декан факультета Московского государственного технического университета гражданской авиации Нина Романчева, доцент кафедры Московского физико-технического института Валерий Слободянин и доцент кафедры Тюменского индустриального университета Игорь Ефимович.