Лондон, 24 января, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Крупный айсберг площадью в 1550 квадратных километров откололся от Антарктиды, сообщает Антарктическая служба Великобритании.

Павел Львов/РИА Новости Айсберг

По данным британских ученых, айсберг размером практически с Большой Лондон откололся от ледника Брант. Это произошло в результате трещин, появившихся естественным образом в течение последних нескольких лет.

Ученые продолжают отслеживать движение нового айсберга. Имя ему позже присвоит национальный ледовый центр США.

За последние два года это уже второй случай, когда происходит откалывание айсберга в Антарктиде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров пояснил, что за 40 лет ледовитость Арктики драматически уменьшилась, а в Антарктике ситуация более стабильна.

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