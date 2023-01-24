Лондон, 24 января, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Российские футбольные команды по-прежнему будут отстранены от участия в еврокубках. Между тем УЕФА намерено обсудить общее состояние российского футбола и внутреннюю ситуацию ― подготовку к тому, когда команд из России смогут вернуться к участию в европейских соревнованиях после окончания конфликта на Украине. Об этом сообщает Sky News.

Владимир Песня/РИА Новости Российский футбол

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Этот вопрос представители УЕФА планируют обсудить на предстоящем заседании исполкома организации в ходе встречи с представителями Российского футбольного союза (РФС).

Отмечается, что официальные лица Российского футбольного союза намеревались использовать встречу для обсуждения возвращения клубов и национальных сборных на международные турниры. Но понятно, что нет никаких шансов на то, что УЕФА разрешит возвращение российских команд, пока ситуация на Украине не будет урегулирована, указывает телеканал.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года из-за ситуации на Украине УЕФА и ФИФА отстранили российские футбольные клубы и национальную сборную от всех международных соревнований. Так, национальную сборную России по футболу не допустили к участию в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года. Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре.