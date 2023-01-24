Киев, 24 января, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Вагон-рефрижератор с сотнями тел погибших боевиков киевского террористического режима был обнаружен на границе Венгрии и Украины. Об этом 24 января сообщает венгерское издание Metropol.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

По информации источника, указанный вагон находится на расстоянии нескольких сотен метров от украинско-венгерской границы в охраняемой части железнодорожного узла.

Также отмечается, что в ряде случаев найденные военнослужащие ВСУ погибли в ходе боевых действий больше месяца назад, однако родственники погибших пока так и не смогли предать их тела земле.

Кроме того, указывается, что для военного командования украинских боевиков и представителей киевского режима тема похорон погибших военных ВСУ является «серьёзным политическим вопросом», и из-за этого они ведут контроль того, как быстро родственникам сообщают о их гибели и решают, сколько человек хоронить ежедневно.

При этом автор публикации предполагает, что режим Киева боится паники, так как гибель военнослужащих ВСУ становится всё более массовой.

Помимо того, добавляется, что украинские власти для вышеуказанных целей получили от стран Запада специальные вагоны-рефрижераторы, а также у них имеются для этого же автомобильные рефрижераторы собственного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из отчёта разведки киевского режима о боях в районе Артёмовска стало известно, что российская частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» представляет собой уникальную угрозу для ВСУ в непосредственном соприкосновении.