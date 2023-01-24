Киев, 24 января, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Возобновление прямых авиарейсов между Россией и Грузией могут стать причиной эвакуации украинцев, заявил 24 января временный поверенный в делах Украины в закавказской республике Андрей Касьянов, пишет «Европейская правда».

Виталий Невар/РИА Новости Российский самолёт

По мнению украинского дипломата, восстановление прямого авиационного увеличит риск пребывания на территории Грузии. Якобы не исключена ситуация, угрожающая жизни и безопасности украинских граждан.

Так что украинское посольство «не исключает возможность обращения к международным организациям, к нашим международным партнёрам с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии», заявил Касьянов.

По его словам, украинская сторона обсуждает с Тбилиси «возможность организации специальных эвакуационных маршрутов именно для тех наиболее уязвимых слоёв населения Украины, которые действительно не имеют средств для возвращения». Если эвакуация будет проводиться, то наземным транспортом.

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Напомним, Россия и Грузия рассматривают вариант восстановления прямого авиасообщения.