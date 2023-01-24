Москва, 24 января, 2023, 17:02 — ИА Регнум. В возрасте 81 год скончался сценарист и писатель Герман Германович Климов, сообщает сайт Союза кинематографистов России.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

В организации выразили соболезнования семье, родным, близким сценариста и отметили, что коллеги навсегда его запомнят как замечательного профессионала, который внёс вклад в развитие отечественного кинематографа.

Прощание с Германом Климовым пройдёт в Центральном доме кинематографистов 26 января в 12:00.

Напомним, в 2017 году по сценарию Германа Клима вышла картина «Дуэль. Финал», а в 2018 году фильм «Полет чемпиона». Герман Климов также был автором сценария к документальному фильму о Сталинградской битве «Ни шагу назад».