Бердянск, Запорожская область, 24 января, 2023, 17:02 — ИА Регнум. В городе Бердянске Запорожской области произошел взрыв. Как сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, взорвался белый автомобиль.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

«Около 16:00 [по местному времени] на улице Руденко возле школы №5 взорван автомобиль ВАЗ, принадлежащий местному предпринимателю Валентине Мамай <…>», — говорится в сообщении, опубликованном 24 января в Telegram-канале Рогова.

Как утверждает Рогов, предпринимательница в момент взрыва находилась в автомобиле.

Ранее сообщалось, что в Курской области в результате сброса взрывного устройства дроном Вооруженных сил Украины пострадали два человека.