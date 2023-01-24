Анкара, 24 января, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Дела украинцев плохи, такое мнение высказали читатели турецкого издания Haber 7, опубликовавшего очередное антироссийское заявление Владимира Зеленского.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Реакцию вызвали слова Зеленского о том, что ему якобы ясно, как нужно реагировать на увеличение мощи российской армии. Многие усомнились в его способности принимать решения, трезво анализировать ситуацию.

Один из читателей указал на то, что Киев был бы беспомощным без западного оружия. Кто-то напомнил Зеленскому, что он не на сцене.

«Если Зеленский проводит такую политику, зная, что его используют, это намного хуже для украинцев», — высказался один из читателей издания.