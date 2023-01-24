Лондон, 24 января, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Несмотря на то, что снижение стоимости энергоресурсов на рынке в Европе может способствовать снижению счетов за электроэнергию в Великобритании, они могут продолжать быть высокими в сравнении с предыдущими годами. Об этом 24 января сообщает газета The Times со ссылкой на главу британского энергетического регулятора Ofgem Джонатана Брирли.

Илья Тимин/РИА Новости ЛЭП

По словам последнего, на фоне падения цен на энергоресурсы в Европе в ближайшие месяцы счета за электроэнергию могут составить менее £3 тыс. ($3,7 тыс.) за год, однако при этом правительству придётся продолжать оказание адресной помощи самым необеспеченным домохозяйствам.

При этом глава энергетического регулятора Британии заявил, что считает возвращение к существовавшему до пандемии уровню цен на свет (порядка £1,2 тыс., или $1,5 тыс., ежегодно) маловероятной.

На фоне этого Брирли предложил правительству ввести «социальный тариф» на электроэнергию, который мог бы постоянно защищать самые уязвимые слои британского населения от высоких цен за свет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе открытия торгов на бирже 24 января цена на газ в Европе снизилась до менее $700 за тысячу кубометров.