Минск, 24 января, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Гражданин Литовской Республики, обвиненный ранее в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза свыше 72 килограмм наркотических средств, решением прокурора Ошмянского района заключен под стражу.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Прокурор санкционировал избрание названной меры пресечения с учетом тяжести преступления и обстоятельств его совершения», — говорится в сообщении, опубликованном 24 января на официальном сайте Генеральной прокуратуры Белоруссии.

Отмечается, что правонарушение было совершено 14 января в республиканском пункте таможенного оформления «Каменный Лог».

14 января в Службе охраны государственной границы при МВД Литвы сообщили о задержании рекордной в XXI веке партии контрабандных сигарет из Белоруссии.