Прокуратура Белоруссии сообщила об аресте гражданина Литвы
Минск, 24 января, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Гражданин Литовской Республики, обвиненный ранее в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза свыше 72 килограмм наркотических средств, решением прокурора Ошмянского района заключен под стражу.
«Прокурор санкционировал избрание названной меры пресечения с учетом тяжести преступления и обстоятельств его совершения», — говорится в сообщении, опубликованном 24 января на официальном сайте Генеральной прокуратуры Белоруссии.
Отмечается, что правонарушение было совершено 14 января в республиканском пункте таможенного оформления «Каменный Лог».
14 января в Службе охраны государственной границы при МВД Литвы сообщили о задержании рекордной в XXI веке партии контрабандных сигарет из Белоруссии.