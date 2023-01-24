Варшава, 24 января, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Варшава потребует от Европейского союза компенсации стоимости танков, переданных киевскому режиму. Об этом 24 января заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Матеуш Моравецкий

Польский политик считает, что Евросоюз должен возместить эти расходы Польше. Варшава, по словам Матеуша Моравецкого, обратится к ЕС за компенсацией и это станет «очередной проверкой доброй воли» европейцев.

Ранее Матеуш Моравецкий опроверг слова экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что в начале спецоперации у страны были планы по разделу Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак отметил, что Варшава запросила у ФРГ согласие на передачу киевскому режиму танков Leopard 2.

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